Motores Bom tempo e pensamento positivo no ‘shakedown’ do Rali de Portugal Por

O habitual ‘shakedown’ do Rali de Portugal, realizado esta manhã em Baltar (Paredes) foi a primeira oportunidade para os pilotos do Campeonato do Mundo (WRC) testarem as suas máquinas para a prova que se inicia amanhã em Coimbra.

Sebastien Ogier, Ott Tanak e Thierry Neuville, os três primeiros classificados dos WRC, estiveram entre os concorrentes que estiveram esta manhã em Baltar, mostrando-se já em ‘modo’ Rallye.

Fotos: Ricardo Cachadinha

“Esta é uma prova que me é muito queria. O público é muito aficionado. Espero fazer um bom rali, mas, como já disse várias vezes, sexta-feira será uma etapa complicada para mim por ir a ‘limpar’ a estrada”, disse-nos Ogier.

Relativamente à grande novidade que é, este ano, os troços da zona centro do país, em particular Arganil, o Campeão do Mundo mostrou-se positivamente surpreendido: “Estão em muito boas condições. Viu-se que melhoraram muito em relação ao que se dizia do piso. A zona de Vieira do Minho está bastante pior”.

Já Ott Tanak mostra-se otimista para a prova portuguesa do WRC, sobretudo porque acredita que o Toyota Yaris WRC tem qualidades para se dar bem neste evento. “Gosto muito do rali. Nem sempre me foi favorável, mas a equipa trabalhou bastante para que possa sair daqui com um bom resultado. É isso que pretendo. Não prometo uma vitória, mas quero lutar por isso”, diz o finlandês.

Sebastien Loeb nunca competiu no Rali de Portugal com a atual configuração, por isso não sabe o que esperar: “Estas especiais são muito famosas mas a verdade é que não as conheço bem. Sei que há zonas muito bonitas, mas também há piso muito duro. Espero que o Hyundai esteja à altura do desafio, pois estou aqui essencialmente para ajudar a equipa. O resultado? Logo se verá”.

Embora não tenha muito boas recordações do Rali de Portugal, Kris Meeke quer ‘virar a página’ sobre os seus revezes no ‘nosso’ rali. “Eu gosto desta prova, especialmente com este tipo de vento, sem chuva mas com vento, de modo a não se acumular o pó, que nos pode prejudicar muito a visibilidade nos troços. A nova parte do rali, na zona centro, é interessante e nova para todos nós, por isso estou curioso com o que lá irá acontecer amanhã”, refere o britânico da Toyota.

Teemu Suninen é um dos ‘esteios’ da equipa M-Sport Ford. O finlandês já mostrou ser competitivo em algumas provas, sendo que em Portugal quer sobretudo “pontuar”. E refere: “É uma prova muito bem organizada. O público é muito entusiasta. Mas acima de tudo aqui quero terminar e o melhor classificado possível. Neste momento o objetivo é marcar o máximo de pontos possível para o campeonato. É isso que pretendo para este fim de semana”.