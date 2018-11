Motociclismo Bom começo para os portugueses nos ISDE Por

A seleção portuguesa teve um começo de prova sólido nos Six Days of Enduro (ISDE), cuja 92ª edição se iniciou segunda-feira em Viña del Mar (Chile).

Depois de mais de quatro centenas de pilotos e motos terem ultrapassado o processo de verificações técnicas e administrativas, os concorrentes de 30 países, incluindo os 13 de Portugal, iniciaram uma competição que é uma das mais antigas do motociclismo mundial.

Para o primeiro dia a organização preparou duas voltas a um percurso com pouco menos de 144 quilómetros, onde foram desenhadas igualmente um ‘Cross Test’ e dois ‘Enduro Test’, para um total de seis especiais, perfazendo quase sete horas e meia de prova.

A seleção lusa esteve em bom plano, apesar da rapidez das especiais e do muito pó que se fez sentir, com a equipa sénior a concluir o percurso a escassos cinco segundos dos quintos classificados, a formação da ‘casa’. Os juniores fecharam o dia de arranque na 10ª posição, enquanto a equipa feminina – que foi a revelação do ano passado – é sexta classificada.

Individualmente Diogo Ventura é o melhor português, na 19ª posição, Rui Gonçalves ocupa o 28º posto, Luís Olveira segue em 37º lugar e Gonçalo Reis é 42º. Já nos juniores, Tomás Clemente ocupa a 37ª posição, seguem-se Rodrigo Belchior em 80º e Gonçalo Sobrosa em 90º. O trio feminino lusitano é liderado por Rita Vieira, em 15º lugar, Joana Gonçalves ocupa o 17º posto e Bruno Antunes é 22ª.

Esta terça-feira repete-se o mesmo percurso, sendo que a degradação dos trilhos e das especiais será certamente um adversário dos pilotos, bem como o pó.