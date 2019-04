Motores Bom começo de Francisco Mora no Open de Velocidade Por

Francisco Mora teve um bom começo de época no Open de Velocidade 2019, ao impor-se no TCR, onde o ex-campeão nacional alinha aos comandos de um Cupra Leon TCR preparado e assistido pela Veloso Motorsport.

O piloto portuense esteve ao seu melhor nível ao longo do fim de semana no Circuito do Estoril, situando-se sempre logo atrás dos melhores GT, que naturalmente dominaram as três corridas em termos absolutos.

Foto: Zoom Motorsport

Na jornada realizada no Autódromo Mora dificilmente podia desejar melhor começo da época, já que esteve presente um respeitável pelotão ao nível dos carros de turismo.

“Foi uma bela maneira de começar a época com o pleno de vitórias nos TCR Ibéricos, o que me permitiu cumprir na íntegra os objetivos que tínhamos para esta jornada. Foi bom regressar ao Leon, que esteve impecável ao longo de todo o fim de semana fruto do trabalho da Veloso Motorsport”, afirma Francisco Mora em jeito de balanço.

O piloto nortenho refere também: “Tive divertidas com carros de outras categorias e só tenho pena que não tenham aparecido mais TCR competitivos. Porque aí ainda seria melhor para nós pilotos e para quem assiste às corridas. Com estes resultados estou bem lançado para luter pelo título e isso é que é o mais importante”.