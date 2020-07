Mundo Bolsonaro tira a máscara perante os jornalistas e garante “que está tranquilo” Por

Esta terça-feira, o presidente do Brasil, revelou que testou positivo para a covid-19

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado do Brasil pediu aos jornalistas presentes para se afastarem e tirou a máscara, garantindo que se sente bem.

“É para vocês verem a minha cara. Eu estou tranquilo, estou bem, tudo na paz…”, afirmou Bolsonaro.

No entanto, o presidente brasileiro assegura que vai cumprir com todas as regras impostas pelas autoridades de saúde.

“Vou seguir o protocolo, como outros cidadãos. Não vou receber pessoas, só apenas para assinar documentos”, indicou, agradecendo o apoio das pessoas que oraram por ele.

O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, em todo o mundo, contabilizando o segundo número de infetados e de mortos (mais de 1,62 milhões de casos e 65.487 óbitos), sendo apenas superado por outro país cujo presidente despreza o problema: os EUA.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Veja o vídeo