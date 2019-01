América do Sul Bolsonaro recebe faixa presidencial, ex-presidente Temer vaiado Por

O novo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, recebeu hoje a faixa presidencial de Michel Temer, chefe de Estado cessante, que sucedeu a Dilma Rousseff há dois anos.

Milhares de brasileiros enchem o espaço defronte do Palácio do Planalto, em Brasília, para assistir ao fim das cerimónias de tomada de posse do novo Presidente, que terminam com a passagem da faixa presidencial entre os dois políticos.

Temer era vice-presidente de Dilma Rousseff, que foi sujeita a um processo de afastamento judicial a 31 de agosto de 2016.

Hoje, num cortejo presidencial, Bolsonaro foi saudado pelos apoiantes, que vaiaram Michel Temer, que hoje termina funções de chefe de Estado do Brasil.

Quando Jair Messias Bolsonaro chegou ao palácio, os apoiantes gritaram “oh Capitão chegou” em referência à Jair Bolsonaro, um refrão típico dos estádios de futebol.

Muitos apoiantes aguardavam horas envoltos em bandeiras do Brasil e na crença de que aquele a quem chamam de “mito” terá no momento da passagem da faixa presidencial.

Essa passagem foi saudada com um forte aplauso dos milhares de apoiantes, o único ato de Temer que não foi vaiado pelo público.