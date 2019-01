América do Sul Bolsonaro empossado Presidente do Brasil Por

O antigo deputado Jair Messias Bolsonaro foi hoje empossado como o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, numa cerimónia que decorre em Brasília.

“Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, disse Bolsonaro.

As palavras foram depois repetidas pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão.