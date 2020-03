Mundo Bolsonaro anuncia que o seu teste ao Covid-19 deu negativo Por

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou que o seu teste ao novo coronavírus deu negativo, segundo uma publicação no seu perfil na rede social Twitter.

“HFA/SABIN [Hospital das Forças Armadas] atestam negativo para o Covid-19 o senhor Presidente da República Jair Bolsonaro”, diz o perfil do chefe de Estado brasileiro.

Bolsonaro foi submetido a exames depois de o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, ter sido diagnosticado com a doença na quinta-feira.

A informação contraria uma notícia publicada pela rede de televisão Fox News, dos Estados Unidos da América (EUA), que informou mais cedo que o primeiro resultado foi positivo e frisou que o filho do Presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, havia comentado o diagnóstico.

Na rede social Twitter, Eduardo Bolsonaro negou esta informação e escreveu: “Teste para coronavírus feito com equipa que foi com JB [Jair Bolsonaro] para EUA ainda não foi concluído”.

Os testes feitos pela equipa e pelo Presidente brasileiro interessam aos norte-americanos porque Jair Bolsonaro esteve numa reunião com o chefe de Estado dos EUA, Donald Trump, no sábado passado, no estado norte-americano da Florida.