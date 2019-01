Bolsas europeias em baixa pendentes do ‘Brexit ‘ na véspera da reunião do BCE

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, muito pendentes de desenvolvimentos do Brexit na véspera da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,24 por cento para 354,23 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,50 por cento, 0,21 por cento e 0,40 por cento, bem como a de Milão, que descia 0,15 por cento. A exceção era Madrid, que subia 0,33 por cento.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, descia 0,10 por cento para 5.063,57 pontos.

Além de desenvolvimentos do Brexit, os investidores estão pendentes das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China depois da informação do cancelamento da reunião prevista entre as duas potências esta semana, que terá sido desmentida.

Em Nova Iorque, Wall Street, que esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado do Aniversário de Martin Luther King, terminou em baixa na terça-feira, com o Dow Jones a cair 1,22 por cento para 24.404,48 pontos, depois de ter atingido em 03 de outubro 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 1,91 por cento para 7.020,36 pontos, após ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1371 dólares, contra 1,1357 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta, a cotar-se a 61,80 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,37 por cento do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.