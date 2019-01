Economia Bolsas europeias de novo em baixa pendentes de desenvolvimentos em Londres Por

As principais bolsas europeias negociavam hoje de novo em baixa, pendentes da situação política do Reino Unido, onde o parlamento recusou na terça-feira maioritariamente o acordo do Brexit alcançado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e Bruxelas.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,42 por cento para 349,10 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,41 por cento, 0,23 por cento e 0,85 por cento, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 0,42 por cento e 0,63 por cento, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, descia 0,35 por cento para 5.016,18 pontos.

A primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, sobreviveu na quarta-feira à moção de censura apresentada pela oposição trabalhista, depois do fracasso da votação do acordo do Brexit na véspera.

Analistas citados pela Efe explicam que a incerteza “é máxima” no Reino Unido, já que estão todas as hipóteses em cima da mesa.

Entretanto, Pequim confirmou que a próxima ronda de negociações para pôr fim à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos se vai realizar em Washington em 30 e 31 de janeiro.

Em Nova Iorque, Wall Street terminou na quarta-feira em alta, com o Dow Jones a subir 0,59 por cento para 24.207,16 pontos, depois de ter atingido em 03 de outubro 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,15 por cento para 7.034,69 pontos, após ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1388 dólares, contra 1,1395 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em baixa, a cotar-se a 61,11 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,30 por cento do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro.