Bolsas acentuam descidas na Europa e Estados Unidos

A bolsa de Nova Iorque regista hoje uma forte descida, com o índice tecnológico Nasdaq a recuar cerca de 3 por cento devido à tensão comercial entre Washington e Pequim.

Às 15:52 (hora de Lisboa), o Dow Jones cedia 2,22 por cento para 25.896,76 pontos e o Nasdaq recuava 2,89 por cento para 7.772,61 pontos, depois de ter chegado a cair mais de 3 por cento às 14:45.

O índice alargado S&P 500 perdia 2,20 por cento e estava em 2.867,55 pontos.

As bolsas europeias negociavam igualmente em terreno negativo, com Londres a perder 2,59 por cento e Paris 2,28 por cento, a menos de uma hora do final da sessão. O principal índice da bolsa de Lisboa PSI20 recuava 1,14 por cento.

Esta queda nos mercados ocorre depois de uma desvalorização da moeda chinesa, alimentando especulações sobre um gesto deliberado de Pequim para apoiar as exportações em plena guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu denunciando uma “manipulação da moeda”, em mensagem na rede social Twitter.

“Esta violação vai acabar por enfraquecer consideravelmente a China ao longo do tempo”, disse Trump.