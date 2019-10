Bolsa nova-iorquina segue mista à espera de concretização de acordo comercial

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje mista no início da sessão, com os investidores prudentes, depois de ter sido anunciado um acordo comercial parcial com a China.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones somava 0,04 por cento para 26.826,24 pontos e o Nasdaq descia 0,08 por cento para 8.050,39 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,17 por cento e estava em 2.965,35 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a ganhar 1,21 por cento e o Nasdaq 1,34 por cento. Pouco antes do final da sessão, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi alcançado um acordo comercial parcial com a China, que pode pôr fim à guerra comercial entre os dois países.

“Chegámos a um acordo muito importante de fase 1, mas que ainda não está escrito”, disse Donald Trump aos jornalistas, depois de um encontro com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, chefe da delegação negocial de Pequim.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou, por seu lado, que os Estados Unidos renunciavam a aumentar as taxas alfandegárias sobre um total de importações chinesas de 250 mil milhões de dólares (227 mil milhões de euros), que deveriam subir de 25 por cento para 30 por cento em 15 de outubro.

A assinatura do acordo entre a China e os Estados Unidos deve ter lugar em novembro, no Chile, à margem de uma cimeira de países do Pacífico, indicou hoje Mnuchin, acrescentando que prosseguem esta semana contactos telefónicos entre as duas partes.