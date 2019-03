Bolsa de Wall Street segue em alta após decisões do banco central dos EUA

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje com ganhos, um dia após a Reserva Federal (Fed) ter indicado que não prevê subir as taxas de juro este ano.

Às 14:40 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,30 por cento para 25.823,17 pontos e o Nasdaq somava 0,64 por cento para 7.778,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,33 por cento e estava em 2.833,60 pontos.

O banco central norte-americano anunciou na quarta-feira, após uma reunião de dois dias, que já não prevê subir as taxas de juro em 2019 devido a um abrandamento do crescimento mais acentuado e à ausência de uma inflação forte.

Os dados positivos sobre o emprego divulgados hoje também contribuíram para o otimismo dos investidores. Na semana passada, houve menos pessoas a solicitar subsídios de desemprego e estes recuaram para o número mais baixo no período de um mês, 221.000.

Na quarta-feira, o mercado de Wall Street terminou sem uma direção definida depois dos índices terem passado a maior parte da sessão em terreno negativo, recuperando na sequência da divulgação do comunicado da Fed com as conclusões da reunião. O Dow Jones perdeu 0,55 por cento e o Nasdaq subiu ligeiros 0,07 por cento.