Bolsa de Wall Street negoceia em baixa ao início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa ao início da sessão, no mesmo dia em que o Presidente chinês afirmou que Pequim e Washington devem “avaliar corretamente” as suas intenções estratégicas, renovadas as tensões entre as potências.

Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones caía 0,49 por cento para 26.061,36 pontos, enquanto o Nasdaq cedia 1,10 por cento para 7.448,17 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.793,55 pontos, menos 0,47 por cento.

O Presidente chinês afirmou hoje que Pequim e Washington devem “avaliar corretamente” as intenções estratégicas de cada um, numa altura de renovadas tensões entre as duas potências, face às ambições tecnológicas e militares da China.

Xi Jinping, que vai reunir-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, no final deste mês, falava durante um encontro com o antigo secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger.

O líder chinês afirmou que Pequim quer resolver os problemas através do diálogo, mas que Washington deve respeitar o percurso do desenvolvimento e os interesses da China.

As relações entre China e EUA atravessam um período de renovadas tensões, depois de Donald Trump ter imposto taxas alfandegárias até 25 por cento sobre quase metade das importações oriundas da China.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista com o índice Dow Jones a avançar 0,04 por cento para 26.191,22 pontos.