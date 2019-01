Bolsa de Wall Street negoceia em alta a beneficiar dos bons resultados de empresas

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, impulsionada pelos bons resultados de empresas como a tecnológica IBM, cujos lucros aumentaram 51 por cento em 2018.

Às 15:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,48 por cento para 24.522,20 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,17 por cento para 7.032,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 progredia 0,27 por cento para 2.639,97 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em acentuada baixa, fragilizada, depois de um fim de semana prolongado, por um aumento de inquietações sobre a economia mundial e das incertezas sobre as negociações entre a China e os EUA.

A empresa tecnológica norte-americana IBM anunciou na terça-feira à noite que fechou 2018 com lucros de 8.728 milhões de dólares, um aumento de 51 por cento face ao exercício anterior, impulsionada pelo crescimento do setor dos serviços na ‘cloud’ (nuvem).

Hoje, além de desenvolvimentos do Brexit, os investidores estão atentos às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois da informação do cancelamento da reunião prevista entre as duas potências esta semana, que terá sido desmentida.