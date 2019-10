Bolsa de Nova Iorque sobe com otimismo quanto a negociações comerciais

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, com sinais positivos quanto às negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,02 por cento para 26.774,83 pontos e o tecnológico Nasdaq aumentava 0,55 por cento para 8.134,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,58 por cento e estava em 3.003,50 pontos.

As ações da Boeing continuam pressionadas pela crise nos aviões Max 737 e desciam 4,5 por cento depois de já terem caído 7 por cento na sexta-feira.

Os investidores continuam a seguir os desenvolvimentos nas conversações comerciais entre as duas maiores economias mundiais. Pequim e Washington fizeram “progressos substanciais” para chegar a um acordo comercial, afirmou no sábado o principal negociador chinês, Liu He, nas primeiras declarações desde que se reuniu com o presidente norte-americano, Donald Trump, há cerca de uma semana, nos Estados Unidos.

No passado dia 11, Trump anunciou que foi alcançado um acordo comercial parcial com a China, considerando-o “muito importante”.