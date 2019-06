Bolsa de Nova Iorque sobe animada pela Fed

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, animada pela possibilidade de uma descida das taxas de juro por parte do banco central norte-americano.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,34 por cento para 25.418,05 pontos e o Nasdaq avançava 0,19 por cento para 7.541,42 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,43 por cento e estava em 2.815,44 pontos.

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmou na terça-feira que o banco central norte-americano está preparado para proteger o crescimento da economia, numa altura em que os Estados Unidos estão envolvidos em vários conflitos comerciais.

As declarações foram interpretadas como uma abertura à possibilidade de o banco central baixar as taxas de juro para apoiar a economia e o mercado reagiu com uma forte subida. O índice Dow Jones somou 2,06 por cento e o Nasdaq 2,65 por cento.