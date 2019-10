Bolsa de Nova Iorque segue mista após resultados da Boeing

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje sem uma direção definida no início da sessão, depois da apresentação de resultados da Boeing, que lidera as subidas no índice Dow Jones.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19 por cento para 26.838,29 pontos e o Nasdaq somava 0,05 por cento para 8.108,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,07 por cento e estava em 2.993,93 pontos.

A Boeing anunciou hoje que obteve lucros de 374 milhões de dólares (cerca de 336 milhões de euros) nos primeiros nove meses, menos 95 por cento que no mesmo período de 2018, enquanto os aviões Boeing 737 MAX continuam em terra, depois de dois acidentes aéreos.

No terceiro trimestre, os lucros recuaram 50,6 por cento para 1,17 mil milhões de dólares.

No entanto, a empresa antecipou que a eventual ‘luz verde’ do regulador para o regresso ao serviço do 737 MAX começará no quarto trimestre de 2019 e que gradualmente aumentará a produção de 42 aparelhos por ano para 57 até finais de 2020.

A informação foi bem recebida pelo mercado e as ações da Boeing subiam 2,70 por cento para 346,10 dólares.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa pressionada por resultados empresariais dececionantes, como os da McDonald’s e da seguradora Travelers. O Dow Jones recuou 0,15 por cento e o Nasdaq perdeu 0,72 por cento.