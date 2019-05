Bolsa de Nova Iorque negoceia no vermelho com disputa entre EUA e China

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, pressionada pelo aprofundar da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China que está a ter um impacto negativo crescente nos mercados.

Pelas 15:00 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial caía 1,50 por cento, para 25.389,81 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuava 1,24 por cento, para 2.820,92 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 1,49 por cento para 7.634,52 pontos.

Os mercados em Nova Iorque no início da sessão de hoje, depois de o principal jornal do Partido Comunista chinês ter feito dois comentários, acusando os Estados Unidos de estarem a atacar grandes empresas tecnológicas chinesas.

Os analistas referiram que os investidores estão agora a procurar ativos de refúgio, com a subida da disputa comercial entre as duas maiores economias do mundiais e a desfazer-se de ativos de maior risco e mais expostos ao diferendo entre os dois gigantes mundiais.

O petróleo chegou a cair abaixo dos 60 dólares, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanos a 10 anos subiu, assim como o preço do ouro, sendo que o dólar se depreciou face ao iene.

Os economistas consultados pela agência financeira Bloomberg estão agora “mais pessimistas” sobre o diferendo comercial entre os Estados Unidos e a China e há analistas que preveem que as tensões comerciais poderão durar mais tempo que o esperado e até 2035.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou hoje, numa entrevista televisiva à CNBC, que a empresa chinesa de telecomunicações Huawei mente quando diz que não colabora com o governo chinês.

O Governo dos EUA decretou que a Huawei tem três meses para se adaptar até ficar impedida de utilizar tecnologia norte-americana, depois de ter sido colocada numa lista negra de empresas suspeitas de fazerem espionagem para o governo chinês.

A Huawei já por várias vezes negou utilizar os seus equipamentos, em particular de tecnologia de comunicações 5G, para aceder a informação confidencial de outros países e recusa a ideia de que colabora com o Governo chinês.

Os Estados Unidos e a China estão envolvidos num impasse negocial à volta de uma guerra comercial que dura há mais de um ano e que tem provocado a imposição de tarifas aduaneiras a milhares de milhões de importações de produtos entre os dois países.

Na quarta-feira, Wall Street fechou também no vermelho, com o índice Dow Jones a cair 0,39 por cento para 25.776,61 pontos.

O Standard & Poor’s recuou 0,28 por cento para 2.856,27 pontos e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,41 por cento para 7.420,66 pontos.