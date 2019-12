Bolsa de Nova Iorque negoceia mista na última sessão do ano

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar mista, na última sessão antes do feriado de Ano Novo, com os investidores a fecharem posições e depois dos recentes recordes alcançados.

Pelas 15:10 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial recuava 0,07 por cento para 28.441,06 pontos, enquanto o índice Standard & Poor’s recuperava 0,08 por cento para 3.223,90 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, subia 0,02 por cento para 8.948,13 pontos.

Os analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg explicam que no início da sessão de hoje os mercados não apresentam “grandes variações”, adiantam que a liquidez é reduzida e que têm vindo a realizar mais-valias, depois dos recentes ganhos em que se baterem recordes e se notou “uma apetência” por ativos de maior risco.

Depois dos principais mercados da Europa terem fechado no vermelho, à exceção de Frankfurt e Milão, que estiveram hoje encerrados, os investidores mostram-se “mais animados” com as últimas notícias positivas sobre as relações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China, salientaram.

A influenciar a sessão da bolsa de Nova Iorque estará hoje o indicador sobre imobiliário do país.

Além deste indicador, os investidores vão monitorizar também os sinais resultantes da divulgação da confiança dos consumidores relativa ao mês de dezembro.

Os investidores vão estar atentos a estes indicadores económicos e às suas repercussões, numa sessão, a última de um “ano de sucesso” bolsista, salientaram os analistas.