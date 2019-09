Bolsa de Nova Iorque negoceia em baixa no início da sessão à espera do BCE e FED

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho, com os investidores preocupados com a China e a mostrarem-se prudentes quando se aproxima reuniões do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal na próxima semana.

Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o Dow Jones Industrial recuava 0,26 por cento para 26.835,51 pontos, enquanto o Standard & Poor’s descia 0,92 por cento para 8.014,95 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, perdia 0,25 por cento para 2.970,29 pontos.

Os analistas disseram que os investidores estão mais prudentes com o aproximar das reuniões do BCE e da Fed, esta e na próxima semana, respetivamente, além estarem preocupados com os sinais vindos da China, em que o gigante económico mundial, dá nota de algum abrandamento da sua economia.

O índice de preços no produtor na China caiu 0,8 por cento em agosto e termos homólogos, indiciando uma menor procura dos produtores quando o consumo interno e as exportações do país desaceleram.

Tratou-se da maior queda deste indicador nos últimos três anos, disseram os analistas, lembrando que ocorre num contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, com o Dow Jones Industrial a subir 0,14 por cento para 26.835,51 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuou 0,01 por cento para 2.978,43 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por seu turno, quebrou 0,19 por cento para 8.087,44 pontos.