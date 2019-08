Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, à semelhança das praças europeias, numa sessão em que os investidores olham para o facto de Washington ter procurado suavizar o tom do diálogo com Pequim.

Pelas 15:00 (horas de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,44 por cento para 26.011,66 pontos, enquanto o Standard & Poor’s avançava 0,53 por cento para 2.893,55 pontos.

O tecnológico Nasdaq valorizava 0,67 por cento para 7.906,34 pontos.

Os analistas afirmaram que os investidores estão no início da sessão mais centrados “no lado positivo” das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois do Presidente norte-americano ter procurado suavizar, ainda na Cimeira do G7, o tom do diálogo com Pequim.

“A aparente diminuição da tensão ao nível das negociações entre os Estados Unidos e a China, durante a Cimeira do G7, ajudou a aliviar os nervos dos investidores”, salientaram.

O dólar recuou hoje face ao euro, mas a volatilidade nos mercados tem-se mantido.

Um outro assunto que está a marcar os mercados, sobretudo os europeus, tem a ver com a esperança de que a Itália evite eleições antecipadas, graças à formação de uma nova coalizão governamental.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta ao beneficiar de uma acalmia na tensão comercial entre Washington e Pequim e com a esperança de que haja um recomeço do diálogo entre as duas maiores potências mundiais.

O Dow Jones subiu 1,05 por cento para 25.898,83 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, ganhou 1,32 por cento para 7.853,74 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhou 1,10 por cento e ficou em 2.878,38 pontos.