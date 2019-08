Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, apesar do receio dos investidores face à evolução da guerra comercial entre Washington e Pequim, à situação em Hong Kong e aos sinais de abrandamento económico.

Pelas 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,27 por cento para 25.549,30 pontos, enquanto o Standard & Poor’s avançava 033 por cento para 2.849,97 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, recuperava 0,10 por cento para 7.780,01 pontos.

A China afirmou hoje que vai retaliar caso Washington avance com um aumento das taxas alfandegárias adicional de 10 por cento sobre vários produtos chineses, a partir de setembro, numa guerra comercial que ameaça a economia mundial.

O Governo chinês disse que tomará as “contramedidas necessárias”, mas não deu detalhes.

Os analistas referiram que os investidores “estão preocupados” com as posições que têm vindo a ser tomadas, quer por Washington, quer pela China, e sobre a evolução do diferendo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no início do mês, que iria impor taxas alfandegárias suplementares de 10 por cento sobre um total de 300 mil milhões de dólares de importações oriundas da China, a partir de 01 de setembro.

O anúncio feito hoje pela China não refere a decisão de Trump de adiar as taxas sobre 60 por cento daquele valor, até dezembro, visando prolongar as negociações.

Os analistas referem ainda que a situação em Hong Kong e os sinais de abrandamento da economia global estão a preocupar os mercados.

Na quarta-feira, Nova Iorque fechou a sessão em baixa, com os investidores a cederem aos receios da aproximação de uma recessão.

Várias notícias negativas para os investidores, como a contração do Produto Interno Bruto (PIB) alemão e a produção industrial chinesa abaixo do esperado, mas em particular a inversão das curvas de rendimentos em Wall Street, pela primeira vez desde 2007, despertaram os alarmes nos investidores, que começaram a desinvestir.