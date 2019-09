Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta depois da reunião do BCE

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter decidido baixar a taxa dos depósitos bancários para -0,50 por cento.

Pelas 14:45, hora de Lisboa, o índice Dow Jones subia 0,06 por cento para 27.154,58 pontos, o Standard & Poor’s 0,28 por cento para 3.009,21 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,33 por cento para 8.196,47 pontos.

Os investidores aguardavam pelos sinais de estímulos por parte do BCE, que realizou hoje a sua reunião de política monetária e decidiu descer, como esperado, a taxa dos depósitos bancários para -0,50 por cento, menos uma décima que a anterior, afirmou um porta-voz da instituição.

O porta-voz do BCE adiantou que as outras duas taxas de juro diretoras do BCE se mantiveram.

Os investidores aguardam ainda uma decisão da Fed norte-americana, na próxima semana, que contrarie a desaceleração da economia.

O presidente norte-americano, Donald Trump, atacou novamente na quarta-feira a Reserva Federal, escrevendo na rede social Twitter que tanto a Fed como o seu presidente, Jerome Powell, eram “idiotas”, pois não permitiam que o país pagasse juros mais baixos.

Na sua opinião, Trump quer que a taxa diretora da Fed deve ser reduzida para “zero ou menos”, dando um novo folgo à economia e baixar a sua dívida.

Na quarta-feira, Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,85 por cento, para 27.137,04 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 27.359,16 pontos, registado em 15 de julho.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a subir 1,06 por cento, para 8.169,68 pontos, contra o atual máximo, de 8.330,21 pontos, registado em 26 de julho.