Bolsa de Nova Iorque inicia sessão em terreno positivo

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a última sessão desta semana em alta, com o mercado animado pelas previsões e ganhos de várias empresas.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,76 por cento para 24.738,67 pontos e o Nasdaq somava 0,74 por cento para 7.125,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,64 por cento e estava em 2.659,22 pontos.

A Starbucks subia 2,5 por cento depois de ter anunciado que as vendas foram sólidas no período do Natal e a Western Digital ganhava 9 por cento após ter anunciado previsões positivas.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem um rumo definido. O Dow Jones perdeu 0,09 por cento e o Nasdaq subiu 0,68 por cento.