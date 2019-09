Bolsa de Nova Iorque fecha primeira sessão de setembro em baixa

A bolsa de Nova Iorque terminou hoje a primeira sessão de setembro em nítida baixa, influenciada pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que se impuseram tarifas mútuas no domingo, e por uma contração na produção.

No final da sessão, o índice Dow Jones Industrial, o principal indicador, baixou 1,08 por cento, ou 285,26 pontos, para 26.118,02 pontos, sendo a fabricante de aviões Boeing (-2,65 por cento) a mais prejudicada.

O seletivo S&P 500 desceu 0,69 por cento, ou 20,19 pontos, para 2.906,27, enquanto o índice composto Nasdaq, que cotiza as principais tecnológicas, perdeu 1,11 por cento (88,72 pontos), situando-se em 7.874,16.

Após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, celebrado na segunda-feira, os mercados inauguraram o mês no vermelho devido à imposição de tarifas por parte da Casa Branca às importações chinesas até 15 por cento, por um valor de 112.000 milhões de dólares (102 mil milhões de euros), que entrou em vigor em 01 de setembro.

Para 15 de dezembro está previsto que se aplique esse mesmo aumento sobre o resto dos bens chineses, o que terá impacto em produtos como telemóveis, computadores portáteis, consolas de videojogos e alguns jogos.

Em represália, a China pôs em marcha no domingo tarifas entre 5 e 10 por cento a produtos norte-americanos estimados em 75.000 milhões de dólares.

Perante a nova escalada de tensão, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu hoje na rede social Twitter que se for reeleito nas eleições presidenciais de 2020 será “muito mais duro” na hora de negociar um acordo comercial.