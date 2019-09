Bolsa de Nova Iorque fecha mista e consolida ganhos semanais

Wall Street fechou hoje em terreno misto, consolidando ganhos semanais, animada pela reunião programada entre os Estados Unidos e a China, no início de outubro, para encontrar uma solução para a guerra comercial que mantêm há meses.

No final das transações da Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones Industrial, o principal indicador, subiu 0,26 por cento, ou seja 69,31 pontos, para 26.797,46 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 recuperou uns ligeiros 0,9 por cento (2,71 pontos), situando-se em 2.978,71.

O índice composto do mercado Nasdaq, em que se cotizam as principais tecnológicas, foi o único a vermelho, com um retrocesso de 0,17 por cento (13,75 pontos), atingindo os 8.103,07 pontos.

Assim, descerem precisamente os setores tecnológico (0,15 por cento) e das comunicações (0,23 por cento), mas a maioria registou progressos, liderados pelo energético (0,52 por cento) e das matérias-primas (0,48 por cento).