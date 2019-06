Bolsa de Nova Iorque fecha com ganhos recorde

A bolsa nova-iorquina fechou hoje com ganhos e um recorde do índice alargado S&P500, com os investidores a reagirem favoravelmente a expectativas de que a Reserva Federal (Fed) venha a baixar as taxas de juro no futuro próximo.

No fecho da sessão, o S&P500 subiu 0,95 por cento, ou 27,72 pontos para as 2.954,18 unidades, renovando o seu registo histórico de inícios de maio, e ainda que ao longo do dia tenha alcançado níveis superiores.

Os resultados definitivos da sessão indicam, por outro lado, que o elitista Dow Jones Industrial Average progrediu também fortemente, 0,94 por cento, ou 249,17 pontos, para os 26.753,17 pontos, e o tecnológico Nasdaq avançou 0,80 por cento, ou 64,02 pontos para os 8.051,34, nenhum dos dois demasiado longe dos seus últimos recordes.

O mercado norte-americano reagiu desde o início do dia a informações divulgadas esta quarta-feira pela Reserva Federal dos Estados Unidos, que, ainda que tenha mantido inalteradas as taxas de juro, pareceu deixar a porta aberta à possibilidade de baixá-los num futuro próximo.

Os analistas sublinharam que o banco central retirou das suas previsões o termo “paciência” e o seu presidente, Jerome Powell, reconheceu que “a justificação” para uma política monetária mais expansiva ganhou argumentos, ainda que tenha apontado a necessidade de se “ver mais” antes da tomada de qualquer decisão.

Em consequência, o rendimento das obrigações do Tesouro no período de referência de 10 anos caiu ao longo de todo o dia de hoje, chegando a estar abaixo dos 2 por cento pela primeira vez desde 2016, ainda que tenha retomado a curva ascendente no final da sessão, situando-se nessa altura em torno dos 2,027 por cento.