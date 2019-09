Bolsa de Nova Iorque encerra no verde com Dow Jones a recuperar 27.000 pontos

A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje no verde, num dia de lucros liderados por grandes empresas do mercado, como a Boeing ou a Apple, que revalorizaram mais de 3 por cento e ajudaram o Dow Jones Industrial a recuperar 27.000 pontos.

No final das transações da bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones Industrial, o principal indicador, subiu 0,85 por cento, ou 227,61 pontos, para os 27.137,04 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 subiu 0,72 por cento, ou 21,54 pontos, para os 3.000,93.

O índice composto do mercado Nasdaq, em que se cotizam as principais tecnológicas, também terminou no verde, com uma subida de 1,06 por cento, ou 85,52 pontos, para os 8.169,68.