Bolsa de Nova Iorque encerra mista

O bolsa de Nova Iorque terminou a sessão de hoje em terreno misto, apenas com o tecnológico Nasdaq no vermelho, numa sessão que encerrou um mês de agosto marcado pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Os resultados finais da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,16 por cento, ou 269,04 pontos, para os 26.403,28, enquanto alargado S&P500 subiu ligeiramente 0,06 por cento, ou 1,88 pontos, para os 2.926,46.

Já o tecnológico Nasdaq cedeu 0,13 por cento, ou 10,51 pontos, para os 7.962,88.

Apesar de a bolsa nova-iorquina terminar a semana relativamente positiva para os três indicadores, no conjunto do mês de agosto todos registaram perdas: 0,31 por cento no Dow Jones Industrial Average, 0,19 por cento no S&P500 e 0,51 por cento no Nasdaq.

A disputa comercial entre Washington e Pequim, que afeta os mercados, foi o tema principal do mês, com anúncios de ambas as partes de aumento de tarifas.