Bolsa de Nova Iorque cede penalizada pela banca

A bolsa de Nova Iorque descia ligeiramente hoje no início da sessão, penalizada pelas perdas na banca.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,08 por cento para 27.311,26 pontos e o Nasdaq descia 0,03 por cento para 8.242,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 também descia 0,03 por cento e estava em 3.012,93 pontos.

O banco Citigroup registava uma descida de 1,8 por cento, apesar de ter anunciado resultados positivos relativos ao segundo trimestre.

A bolsa nova-iorquina encerrou na sexta-feira com os seus principais índices em níveis inéditos, graças ao entusiasmo dos investidores com a perspetiva de uma descida das taxas de juro no final do mês, quando terá lugar a próxima reunião de política monetária da Reserva Federal (banco central norte-americano).

O Dow Jones subiu 0,90 por cento, o Nasdaq 0,59 por cento e o S&P 500 somou 0,46 por cento, para 3.013,77 pontos, fechando pela primeira vez acima de 3.000 pontos.