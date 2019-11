Bolsa de Nova Iorque cai devido a tensão entre Washington e Pequim

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, numa altura em que se receia um agravamento da tensão entre a China e os Estados Unidos devido à situação em Hong Kong.

Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,28 por cento para 28.085,65 pontos e o Nasdaq baixava 0,20 por cento para 8.687,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,17 por cento para 3.148,42 pontos.

Na quinta-feira, dia em que os mercados dos Estados Unidos estiveram encerrados por ser feriado, a China reagiu com cólera à promulgação pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de uma lei que apoia as manifestações a favor da democracia em Hong Kong e ameaçou Washington com represálias, numa altura em que os dois países estão envolvidos numa guerra comercial.

Na sua última sessão, na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com novos recordes, impulsionada por novos dados macroeconómicos positivos e à espera de progressos nas negociações comerciais com a China, antes ainda da promulgação por Trump da legislação favorável a Hong Kong.