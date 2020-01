Bolsa de Lisboa termina primeira sessão do ano a ganhar quase um por cento

A bolsa de Lisboa terminou a primeira sessão de 2020 com uma subida no índice PSI20 de 0,99 por cento para 5.265,78 pontos, beneficiando, essencialmente, de um ganho expressivo do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, com o BCP no topo ao ganhar 3,94 por cento para 0,21 euros. Duas desceram e outras duas ficaram inalteradas.

No resto da Europa, as principais bolsas também terminaram com ganhos significativos. Londres subiu 0,82 por cento, Frankfurt 1,03 por cento, Paris 1,06 por cento e Madrid 1,49 por cento.