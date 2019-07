A Bolsa de Lisboa negociava hoje em terreno negativo pelas 08:00, com o seu principal índice, o PSI20, a perder 0,04 por cento para os 5.172,22 pontos.

A bolsa portuguesa encerrou na segunda-feira a perder 0,35 por cento para 5.174,52 pontos, em linha com as principais praças europeias, com os CTT, BCP e NOS a desvalorizarem mais de 1 por cento.

Dos 18 títulos que compõem o índice, 13 encerraram em baixa, um inalterado (Ramada) e quatro em alta.