Bolsa de Lisboa encerra em alta impulsionada por ganhos do BCP

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida no índice PSI20 de 0,90 por cento para 5.195,54 pontos, beneficiando essencialmente de um ganho de 3,28 por cento do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram, duas desceram e uma permaneceu inalterada.

Nas maiores subidas, o BCP, que liderou, ficou a valer 0,20 euros, a Ibersol avançou 2,90 por cento para 7,80 euros, a Sonae Capital registou uma valorização de 2,22 por cento para 0,78 euros, a Pharol ganhou 1,98 por cento para 0,10 euros e a Altri progrediu 1,65 por cento para 5,84 euros.

Entre as cotadas com subidas mais baixas, terminaram a NOS (1,57 por cento para 5,06 euros), a Mota-Engil (1,38 por cento para 1,84 euros) e a Galp (1,23 por cento para 14,45 euros).

A Jerónimo Martins subiu 0,41 por cento para 14,82 euros e a Corticeira Amorim 0,35 por cento para 11,32 euros.

Nas descidas, os CTT perderam 0,24 por cento para 3,28 euros e a EDP recuou 0,24 por cento para 3,70 euros.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, após a primeira reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) liderada por Christine Lagarde, cujos resultados estiveram em linha com o esperado.

Madrid subiu 0,81 por cento, Londres 0,79 por cento, Frankfurt 0,57 por cento e Paris 0,40 por cento.

Os mercados foram também impulsionados por declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, garantindo que os Estados Unidos estão “muito próximos” de assinar “um grande acordo” com a China, mais de um ano depois do início de uma intensa guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais.

“Estamos muito próximos de um GRANDE ACORDO com a China”, escreveu Trump na rede social Twitter, recorrendo a letras maiúsculas para acentuar o conteúdo da mensagem.