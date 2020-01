Economia Bolsa de Lisboa encerra com perda ligeira depois de sete sessões de ganhos Por

O PSI20, índice principal da bolsa de Lisboa, fechou a sessão de hoje a perder 0,08% para 5.303,81 pontos, depois de sete sessões consecutivas de ganhos.

Das 18 cotadas que integram o principal índice bolsista nacional, nove subiram e nove desceram a sua cotação, com a Ibersol a liderar os ganhos (3,01% para 8,90 euros) e os CTT as perdas (2,15% para 3,18 euros).

As principais praças europeias terminaram a sessão em perda, apenas com a exceção de Frankfurt (subida de 0,17%), com Madrid a descer 0,23%, Londres com perdas de 0,30%, Paris de 0,36% e Milão de 0,57%.