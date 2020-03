Bolsa de Lisboa abre a subir 2,45 por cento

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 2,45%, para os 4.788,59 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa registou a sua maior queda desde junho de 2016, com o índice PSI20 a perder 3,76% para 4.765,73 pontos, acompanhando o pessimismo das bolsas europeias devido à propagação do coronavírus.

As 18 cotadas do PSI20 terminaram a sessão em terreno negativo e as descidas oscilaram entre os 6,57% da Sonae Capital e 1,05% da Semapa.

Esta foi a maior descida do PSI20 desde 24 de junho de 2016, quando, na sequência dos resultados do referendo sobre o ‘Brexit’, o principal índice da bolsa de Lisboa caiu 6,99%.

No resto da Europa, Frankfurt perdeu 3,86%, Milão 3,58%, Paris 3,38%, Londres 3,18% e Madrid 2,92%.