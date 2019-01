A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,54 por cento para os 5.056,85 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a subir 0,62 por cento para 5.029,68 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias e com a Navigator a liderar os ganhos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram, duas ficaram inalteradas (Mota-Engil e Sonae Capital) e as restantes terminaram a sessão a cair.