Economia Bolsa de Lisboa abre a subir 0,36 por cento Por

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,36 por cento para 4.878,49 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a avançar 1,25 por cento para 4.860,79 pontos, com a Mota-Engil a liderar as subidas e a ganhar 7,24 por cento.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, duas desceram e três ficaram inalteradas.