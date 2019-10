A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,23 por cento para os 4.988,68 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com um recuo de 0,73 por cento para 4.977,16 pontos no índice PSI20, acompanhando as descidas no resto da Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram.