A bolsa de Lisboa abriu hoje positiva, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,23 por cento para os 4.867,41 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira subida de 0,08 por cento no índice PSI20, que passou para 4.857,10 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram.