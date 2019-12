Bolsa de Lisboa abre a subir 0,22%

A bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,22 por cento para 5.230,04 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito subiam, seis desciam e quatro estavam inalteradas.

A EDP Renováveis liderou as subidas e ganhou 0,797 por cento para 10,12 euros.

A Semapa liderou as descidas e perdeu 0,73 por cento para 13,6 euros.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma subida de 0,33 por cento para 5.218,51 pontos no índice PSI20, beneficiando de ganhos expressivos no BCP e na EDP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, seis subiram, 10 desceram e duas ficaram inalteradas.