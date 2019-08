A bolsa de Lisboa abriu hoje a subir, com o PSI20, o principal índice, a subir 0,14 por cento para os 4.832,21 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa (PSI20) fechou a ganhar 0,61 por cento para 4.825,63 pontos, em linha com as bolsas europeias, impulsionado por fortes subidas da Mota-Engil e do BCP.