A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,86 por cento para os 4.703,26 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma subida de 0,88 por cento para 4.744,15 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos registados nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e oito desceram.