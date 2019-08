A bolsa de Lisboa abriu hoje negativa, com o PSI20, o principal índice, a cair 0,62 por cento para os 4.762,91 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou com uma descida no índice PSI20 de 1,33 por cento para 4.792,47 pontos, acompanhando as quedas das principais praças europeias.

Das 18 cotadas do PSI20, 14 desceram, três ficaram inalteradas e só os CTT subiram (0,21 por cento para 1,88 euros).