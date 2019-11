Boeing espera retomar voos do 737 MAX no início de 2020

A Boeing anunciou hoje que prevê que os voos comerciais com aviões 737 MAX, retirados de circulação desde meados de março após dois acidentes que fizeram 346 mortos, recomecem no início do próximo ano e não em dezembro.

Segundo um comunicado, o grupo espera ainda receber ‘luz verde’ da agência norte-americana de regulação da aviação (FAA) para uso do aparelho em dezembro e espera retomar a entrega de aeronaves aos clientes antes do final do ano.

Mas prevê também que a atualização da formação para os 737 MAX, que deve obrigatoriamente preceder o recomeço dos voos, seja validada em janeiro.

As companhias aéreas norte-americanas Southwest e American Airlines anunciaram na sexta-feira que adiaram para março a data de um possível regresso ao serviço dos seus aviões Boeing 737 MAX.

Há um ano um acidente com um avião 737 Max 8 da companhia aérea indonésia Lion Air provocou 189 mortos.

Cinco meses depois, um avião do mesmo modelo da Ethiopian Airlines caiu em circunstâncias semelhantes, causando a morte de 157 pessoas.

Desde então, todos os Boeing 737 MAX 8 foram retirados de circulação a nível mundial.

Uma investigação indonésia concluiu que a queda do voo da Lion Air se deveu a uma combinação de falhas no projeto do aparelho, na formação dos pilotos e na manutenção.

A crise com o modelo de aparelho 737 MAX é uma das mais graves da história da Boeing e já levou a perdas de largos milhões de dólares, a várias investigações da autoridades norte-americanas e a muitas queixas de familiares das vítimas.