Desporto "Boavista, se não é a melhor defesa fora do seu estádio, é das melhores", alerta Conceição

O treinador do FC Porto fez nesta segunda-feira a antevisão do jogo com o Boavista, que se disputa na terça-feira, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição alertou para a capacidade defensiva dos axadrezados, uma das melhores equipas a defender fora de casa, “se não a melhor”.

“Espero um FC Porto competente e que consiga ganhar o jogo. Apanhamos um adversário que tem vindo de bons resultados. O Boavista, se não é a melhor defesa fora do seu estádio, é das melhores. Mas isto são dificuldades que temos de contornar, se queremos ser campeões”, afirmou.

O técnico destacou a importância de não perder a liderança para o Benfica, numa altura em que o campeonato entra na fase decisiva, com as duas equipas em igualdade pontual.

“Caminhamos para o final do campeonato e deixa de haver tempo para recuperar pontos perdidos”, afirmou, concordando com o risco de perder pontos nesta fase da temporada.

O técnico foi convidado a comentar a controvérsia em volta do adiamento do jogo com o Boavista, cenário que esteve em cima da mesa. Mas não gostou da forma como a pergunta é colocada.

O FC Porto tem cinco jogadores em risco de exclusão, sendo que na partida seguinte da I Liga tem uma difícil deslocação ao terreno do Paços de Ferreira. Seria positivo adiar o jogo com o Boavista, para evitar perder jogadores fundamentais, na Mata Real?

À pergunta da CMTV, uma resposta curta. “Não respondo a perguntas idiotas. Siga”, afirmou, ainda que tenha abordado, na conferência de imprensa, as restrições na noite de São João, que esteve na origem da iniciativa do adiamento, promovida pelas câmaras de Porto e Vila Nova de Gaia.

“Em relação à noite de São João, as pessoas têm demonstrado grande respeito pelas normas de segurança que o Governo propõe, ao contrário de outras regiões do país, como nós sabemos”, salientou.

O FC Porto recebe o Boavista, nesta terça-feira, em partida da 28.ª jornada da I Liga, com início marcado para as 21h15.