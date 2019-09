O Bovista e o Tondela empataram hoje 0-0, no jogo de abertura da sétima jornada da I Liga de futebol, que se disputou no estádio do Bessa, no Porto.

Com este empate, os ‘axadrezados’ isolam-se no quarto posto com 11 pontos, enquanto a equipa viseense chega ao sétimo posto, com os mesmos nove pontos do sexto, o Vitória de Guimarães.