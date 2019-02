Motores BMW vai começar a trabalhar num novo GT3 Por

Numa altura em que se fala da possível saída da BMW do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) depois da presente temporada a marca de Munique começou já a trabalhar num novo GT3.

O atual M8 GTE compete no WEC e no Campeonato IMSA, mas o novo GT3 da BMW deverá começar a competir em 2022, e segundo o responsável da marca bávara há planos “muito claros” em relação ao modelo que irá substituir o atual M6 GT3, com o qual tem competido, por exemplo, Lourenço Beirão da Veiga no GT Open.

“Já estamos a trabalhar num sucessor. Vão haver novos regulamentos em 2022. E esse provavelmente é o ‘timing’ para nós. Temos um modelo em mente e há uma relação muito clara com o carro de série. Certamente que temos planos muito claros sobre o assunto”, assume Jens Marquardt.

O responsável máximo pela BMW Motorsport também confirma que o novo GT3 da marca será baseado num modelo que não o Série 6. Tratar-se-há num carro que utiliza a plataforma CLAR, elegível para os atuais regulamentos, que proíbem carros GT3 baseados em modelos de quatro portas.

Marquardt diz que as regras para 2022 estão ainda a ser discutidas com a FIA, e que tudo será ajustado para que o novo GT3 ‘encaixe’ nas mesmas, sendo que “a maioria dos construtores tem este tipo de plataformas e chassis”. E diz que espera que o novo bólide teste pela primeira vez na segunda metade do próximo ano.

“Gostaria que estivesse na pista em 2020, para um programa extenso de desenvolvimento e a meio de 2021 possamos mostrar o carro pronto. Esse é o prazo que temos em mente”, refere o ‘homem-forte’ da BMW Motorsport, que não espera um aumento significativo de procura por parte dos clientes do M6 GT3.