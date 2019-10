Motores BMW revela iFE20 para a próxima época de Fórmula E Por

A BMW apresentou a sua ‘arma’ para a temporada 2019/2020 de Fórmula E, que tem um novo nome para ser guiado por Alexander Sims e Maximilain Gunther.

Visualmente o iFE20 destaca-se pelo seu desenho anguloso, onde o azul, muito presente no anterior iFE18, dá lugar ao violeta e negro na zona do ‘cockpit’.

De forma a melhor distinguir os dois monolugares da BMWi Andretti, o carro de Gunther (o # 28) será pintado maioritariamente violeta, enquanto que o de Sims (o # 27) terá mais azul, sendo que os técnicos alemães vão querer tirar partido de uma primeira temporada de experiência para modificar o propulsor deste iFE20.

No comunicado emitido pela BMW é precisado que o carro tem algumas melhorias no sistema hidráulico, ainda que recorra a outros elementos já existentes no monoposto anterior.

Gunther substitui na equipa BMWi Andretti António Félix da Costa, depois do piloto português trocar a equipa pela campeã DS Techeetah, onde fará dupla com o bicampeão Jean-Eric Vergne.

O vídeo ajuda a perceber as nuances deste iFE20.