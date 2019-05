Motores BMW retira-se do ‘Mundial’ de Resistência após as 24 Horas de Le Mans Por

A BMW vai retirar-se do Campeontato do Mundo de Resistência (WEC) após as próximas 24 Horas de Le Mans.

Embora a marca de Munique não tenha feito ainda um comunicado oficial, fontes próximas à ‘casa’ bávara indicam que assim irá acontecer, sendo que terá também rejeitado a possibilidade de um envolvimento a título privado através da equipa que a representa atualmente; a MTEK.

Desta forma depois da clássica de ‘endurance’ em La Sarthe, a 15 e 16 de junho, deixaremos de ver dois BMW M8 GTE no WEC, e por consequência António Félix da Costa envolvido no Campeonato do Mundo de Resistência.

Durante algum tempo foi avaliada a possibilidade da MTEK poder manter os carros de Munique na competição, pelo que Le Mans será mesmo a última oportunidade de os ver em ação, tripulados quer pelo piloto português, quer por Alexander Soms, Martin Tomczyk, Nicky Catsburg ou Phillip Eng.

O melhor resultado conseguido pelos BMW M8 GTE na super temporada 2018/2019 do WEC foi um segundo lugar conseguido por Tomczyk e Catsburg em Sebring (Florida) em março, sendo que no campeonato de equipas a BMW Motorsport ocupa o quinto lugar com 101 pontos.

Com esta decisão o WEC perde logo após Le Mans dois construtores, pois a Ford também já tinha decidido colocar um ponto final no seu programa de GT, tanto no campeonato do Mundo como no norte-americano IMSA, onde a continuidade da BMW também não está assegurada para lá de 2019.